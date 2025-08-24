Военные ВСУ из 112-й отдельной бригады теробороны ВСУ заявили, что ехали в Бровары сбивать "Герани" на своем Land Rover Discovery Sport

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие теробороны в тыловых районах Киева передвигаются на люксовых внедорожниках и получают штрафы за превышение скорости. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В тыловых районах Киева военнослужащие теробороны передвигаются на люксовых внедорожниках. Военные ВСУ из 112-й отдельной бригады теробороны ВСУ решили пожаловаться в интернете на то, что полицейские выписали им штраф за превышение скорости, в то время как они якобы ехали из Киева в Бровары сбивать "Герани" на своем Land Rover Discovery Sport. По замыслу украинских военных, это должно было направить волну народного гнева на представителей МВД, но в итоге они сами сели в лужу", - сказал собеседник агентства.

В комментариях к новости у пользователей возникло сразу несколько вопросов - почему на машине не установлен пулемет, как оказались в Киеве, если ехали на позицию в Бровары и почему оставили место боевого дежурства.

"Очевидно, что они ехали по своим делам, да еще и с превышением скорости. Машины наверняка куплены волонтерами на деньги граждан Украины. Но вместо того, чтобы использовать их на фронте, командование бригады раздает их своим приближенным в тылу для личного пользования", - добавил собеседник.

Вопрос критической нехватки автотранспорта недавно поднимался в ходе поездки Владимира Зеленского в Харьковскую и Сумскую области. Вместе с тем, в Киеве тероборона спокойно передвигается на люксовых внедорожниках стоимостью от 15 тыс. долларов за подержанный, указали силовики.