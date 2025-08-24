В Советском округе города зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода и оксида углерода

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и оксида углерода зафиксировали после жалоб жителей в Советском округе Омска. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"В связи с поступлением сообщений от жителей Кировского и Советского округов в ночное время организован выезд передвижной экологической лаборатории для отбора проб. Измерения проведены по адресу: проспект Мира, 6 и ул. Красный путь, 105/5. На проспекте Мира, 6 зафиксированы превышения ПДК сероводорода в 1,12 раза и оксида углерода в 1,28 раза", - говорится в сообщении.

В Омске с 20:00 (17:00 мск) 24 августа до 08:00 (05:00 мск) 25 августа введен режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере условий первой степени опасности. В этом случае предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.