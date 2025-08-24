"Команда-29" в Поморье создала проекты по экотуризму и научному волонтерству

В работе лаборатории приняли участие более 100 человек: молодые исследователи, активисты и студенты из Архангельской области и других регионов РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Участники XV межрегионального форума "Команда-29", в рамках которого лаборатория "От плана до маршрута" работала в Коряжме на юге Архангельской области, разработали 14 проектов по экологическому туризму и научному волонтерству, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Коряжме завершился третий этап форума "Команда 29". Он прошел в формате лаборатории "От плана до маршрута". Итогом работы стали 14 проектов в области промышленного, историко-культурного, экологического туризма, а также научного волонтерства", - говорится в сообщении.

В работе лаборатории приняли участие более 100 человек: молодые исследователи, активисты и студенты из Архангельской области и других регионов России. Они познакомились с современными подходами к развитию туризма, механизмами поддержки молодежных инициатив и получили консультации экспертов.

Авторы инициативы "Лес в твоих руках" предложили экскурсии с обучением правильному уходу за растениями и акций по высадке деревьев. Как отметил глава Коряжмы Андрей Ткач, идея универсальна и может быть воплощена в любом муниципалитете региона. В промышленном направлении были предложены новые форматы экскурсий по целлюлозно-бумажному комбинату, включающие творческие мастерские. По словам представителя Группы "Илим" Натальи Весниной, эти идеи будут использованы для обновления экскурсий в музее предприятия, чтобы сделать их более интересными для молодежи.

Участники историко-культурного направления разработали проекты, основанные на легендах и традициях региона, например, пешеходный исторический маршрут по селу Яренск. "Раньше Яренск находился в другом месте, потом его перенесли. Бытует легенда о подземном ходе, соединяющем старый населенный пункт с новым. Хотим рассказать об этом туристам, используя квесты, мастер-классы, народные песни и танцы, чтобы сделать историю живой и увлекательной", - рассказала участница форума Людмила Малюгина, слова которой приводит пресс-служба. В научно-волонтерском направлении участники разработали экскурсию по Котласу "Вперед в прошлое", на которой туристам предложат стать участниками стилизованных раскопок геолога и палеонтолога Владимира Амалицкого и находить артефакты, созданные с помощью 3D-принтера. В конце XIX века вблизи Котласа впервые на территории России Амалицкий обнаружил огромное захоронение животных пермского периода, гораздо более древних, чем динозавры, и это дало начало развитию российской палеонтологии.

В дальнейшем авторы доработают свои идеи вместе с экспертами и подготовят их к конкурсу "Росмолодежь. Гранты", который пройдет в рамках межрегионального форума "Команда-29" в октябре. "Команда-29" является программой центра молодых исследователей "Полюс" и регионального агентства по делам молодежи. Она реализуется областным молодежным центром при поддержке губернатора Архангельской области в рамках национального проекта "Молодежь и дети".