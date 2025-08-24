Более 140 бригад ежедневно устраняют порывы и аварии на сетях водоснабжения, сообщил глава региона

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Более 80 емкостей для воды за неделю установили в муниципалитетах Донецкой Народной Республики, страдающей от водного кризиса. Таким образом, их общее количество в регионе превысило 1,3 тыс, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"За текущую неделю было дополнительно 84 емкости [для воды] поставлено. Таким образом, у нас их уже в общей сложности 1 319. Также продолжаем организовывать врезки кранов - это в тех домах, где вода на верхние этажи не поступает, но на нижних этажах подается, пусть и по графику. За неделю мы 56 точек, 56 врезок сделали. В общей сложности у нас более 5 200 таких врезок организовано. Также не забываем, что 114 мест раздачи технической воды мы оборудовали на котельных. <…> Планируем сохранить раздачу воды на котельных [в отопительный сезон]", - сказал он на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что более 20 автомоек в регионе, имеющие собственные скважины для добычи воды, раздают ее бесплатно жителям ДНР. Кроме того, свыше 200 автоцистерн развозят воду населению.

По словам главы ДНР, свыше 140 аварийных бригад ежедневно работают на сетях водоснабжения республики, устраняя порывы и аварии. Пушилин заверил, что Москва, взявшая шефство над Донецком, поможет дооснастить новейшим оборудованием аварийные бригады, работающие на водных сетях.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.