Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России и представитель офиса украинского омбудсмена обсудили вопросы взаимного воссоединения семей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и представитель офиса украинского омбудсмена обменялись письмами от пленных для их родственников и обсудили взаимное воссоединение семей. Об этом Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, встреча с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека прошла при посредничестве белорусской стороны.

"Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала Москалькова.