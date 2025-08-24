В Чечне команды трех стран стали участниками чемпионата по тактической стрельбе

В соревновании участвовали бойцы, представляющие спецподразделения России, Беларуси и Кувейта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 24 августа. /ТАСС/. Представители спецподразделений России, Белоруссии и Кувейта приняли участие в чемпионате по тактической стрельбе на базе Российского университета спецназа в Чечне. Соревнования собрали около 400 бойцов, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"На базе Российского университета спецназа имени В. В. Путина завершился XII Открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В соревнованиях приняли участие около 400 бойцов из 43 команд, представляющих спецподразделения России, Беларуси и Кувейта", - написал он.

Соревнования проходили пять дней, участники выполняли 16 приближенных к условиям реального боя упражнений. Программа включала стрельбу, преодоление полос препятствий, оказание медпомощи, аэроразведку целей БПЛА, работу в условиях ограниченной видимости и в условиях применения светошумовых средств и так далее.

"По итогам основного зачета первое место заняла команда "ОМОН ГУВД Мингорисполкома" МВД Республики Беларусь. Второе место досталось бойцам войсковой части 7459 ВНГ России из Смоленска "Меркурий". Третьей стала команда СОБР "Лидер" Управления Росгвардии по Херсонской области. В отдельном зачете отличились представители Чеченской Республики", - пояснил Кадыров.