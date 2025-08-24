В Калуге пройдет форум к 85-летию системы профобразования

Мероприятие пройдет в рамках финала чемпионата "Профессионалы"

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Представители 89 регионов РФ примут участие в форуме, посвященном 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО). Мероприятие пройдет в Калуге в рамках финала чемпионата "Профессионалы", который состоится 25-30 августа. Магистральная тема мероприятия: "Система СПО - локомотив экономики страны", сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения России.

"Целью проведения форума является создание площадки для обсуждения и реализации совместных инициатив, способствующих развитию профессионального образования в России, внедрению инноваций и распространению передового опыта, направленного на повышение квалификации кадров и удовлетворение запросов современной экономики", - сказали в пресс-службе.

В рамках форума СПО 26 августа состоится Всероссийское августовское совещание. Участники обсудят направления развития системы среднего профобразования, в том числе синхронизацию подготовки кадров в соответствии с прогнозом рынка труда, профориентацию, реализацию просветительских проектов. "Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, - это действительно локомотив экономики России. Благодаря проекту "Профессионалитет" ведется адресная подготовка кадров под запросы конкретных предприятий, порядка 80 процентов учебы - это практика", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Деловая программа финала чемпионата "Профессионалы" рассчитана на пять дней, в течение которых состоятся партнерские и проектные сессии, круглые столы и панельные дискуссии. Они будут посвящены формированию технологического суверенитета страны, передовым решениям по совершенствованию содержания и качества СПО, обмену опытом и развитию кадрового потенциала, развитию международных проектов. "Это площадка для настоящего профессионального диалога, где преподаватели, руководители колледжей, бизнес и представители власти смогут вместе обсудить будущее системы среднего профессионального образования", - подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Мероприятия соревновательной и деловой программы пройдут на площадке Федерального технопарка профессионального образования, церемония награждения победителей и призеров финала состоится 30 августа. Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников отметил, что в этом году чемпионат проводится в третий раз и впервые площадками для проведения финала стали федеральные технопарки. "Проведение финала чемпионата "Профессионалы" именно в этих пространствах, оснащенных по последнему слову техники, - мощный импульс для развития системы среднего профессионального образования", - добавил Кожевников.

В мероприятии примут участие зарубежные участники и эксперты.

​​​​​О финале чемпионата

В соревнованиях финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", примут участие более 230 финалистов. Они будут состязаться по 22 компетенциям, в том числе таким, как "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Нейросети и большие данные", "Предпринимательство", "Промышленный дизайн", "Сварочные технологии". Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также входит в национальный проект "Молодежь и дети".