На Камчатке количество афтершоков за неделю снизилось почти на 25%

Однако ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Количество афтершоков после мощного землетрясения на Камчатке снизилось почти на 25% за неделю, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За семь дней зарегистрированы 163 афтершоков. Для сравнения, за прошедшую неделю их было 213", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Количество ощущаемых землетрясений снижается, однако ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов.