Богослужения пройдут в нескольких соборах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Ковчег с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Московского доставили на Камчатку. Богослужения пройдут в нескольких соборах, сообщили ТАСС в Петропавловской и Камчатской епархии.

"Поклониться мощам святителя Тихона 25 августа можно в Троицком кафедральном соборе, далее в Свято-Андреевском храме в Вилючинске. 26 августа в Камчатском Морском соборе с 09:00 местного времени (00:00 мск)", - рассказали в епархии.

Патриарх Тихон был избран на Поместном Соборе Православной российской церкви 21 ноября 1917 года. Он стал одиннадцатым с введения патриаршества на Руси и первым после 217-летнего перерыва. Неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Умер 7 апреля 1925 года.