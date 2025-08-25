Как сообщили в пресс-службе Приморского УГМС, днем в южной половине ожидаются осадки, местами сильные с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Мощные атмосферные фронты принесли во Владивосток интенсивный дождь утром в понедельник, 25 августа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского УГМС, ожидаются сильные дожди с количеством осадков до 35 мм до 12 часов.

24 августа Приморский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре на 26 августа. Согласно сообщению, ночью и в первой половине дня 26 августа в южных и восточных районах местами ожидаются дожди с количеством осадков до 50 мм до 12 часов и менее.

"В настоящее время циклон и его атмосферные фронты уже принесли на юг Приморья сильные дожди. Сегодня днем в южной половине ожидаются осадки, местами сильные с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее. На остальной территории местами небольшой дождь, грозы", - сообщили в пресс-службе.

В ходе ухудшения погоды синоптики также ожидают усиление ветра до 15-22 м/с.