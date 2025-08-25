Как сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин, весь запас необходим для спецтранспорта

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Курильского района Сахалинской области, который занимает часть Курильских островов между проливом Дианы и проливом Екатерины, ограничили продажу бензина АИ-92 частным лицам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

"Сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно приостановлена - весь запас необходим для спецтранспорта. Сегодня после обеда будет разгружена новая партия бензина с судна "Анатолий Иванов". О начале продажи топлива сообщу дополнительно", - проинформировал глава округа. При этом он не уточнил, с чем связано такое ограничение.