Подозрительными считаются ссылки в виде цифр или с символом "@", если в них указано больше одного адреса, а также сайты, в начале которых есть www, но нет точки, стоит дефис или в начале адреса есть http или https, но нет "://", рассказали в МВД

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Киберполиция перечислила основные признаки, которые позволят распознать фишинговую ссылку и не стать жертвой мошенников.

Как сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, потенциально опасными являются ссылки в виде цифр или содержащие символ "@". Например, http:// 179.148.232.27, http://bank. ru@zlo1.ru соответственно.

Также мошеннической будет ссылка, которая содержит два и более адресов - https://bank. ru/rd.php?gг=https:// zlo.ru. Если в начале адреса сайта есть www, но нет точки, стоит дефис или в начале адреса сайта есть http или https, но нет "://", то это тоже является признаками того, что ссылка представляет опасность (wwwbank.ua или www-bank.ua; httpsрbank. ru или httpsbank. ru).

Если при наведении указателя компьютерной мышки ссылка выглядит по-другому, то также стоит быть осторожным, отмечают в МВД. В качестве примера там отметили, что в тексте письма написано tele4.ru, а при наведении курсора в нижнем углу браузера отображается teie4. ru.

Фишинговая ссылка может быть некликабельна, но содержать подмененные символы. "В этом случае мошенники ориентируются на то, что потенциальная жертва скопирует и вставит ссылку в браузер", - рассказали в управлении. Например, в письме указана ссылка teIe4. ru, при этом после того, как ее скопировать и вставить в браузер, оказывается, что это teie4. ru. Также потенциально опасные ссылки, в которых одна из букв заменена на цифру. К примеру, вместо буквы "О" стоит цифра "0" или вместо маленькой латинской буквы "l" (L) стоит большая буква "I" (i) или вместо латинской буквы "b" стоит латинская буква "d".

В киберполиции подчеркнули, что фишинговые ссылки могут поступать через все каналы. Это могут быть соцсети, личный и рабочий e-mail, мессенджеры, СМС, а также чаты на сайтах знакомств и подобных ресурсах. В ведомстве призвали граждан к бдительности и осторожности.