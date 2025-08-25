Как добавил первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, по словам советника председателя правления "Россоюзхолодпрома" Георгия Дзитовецкого, закрепление параметров микроклимата в требованиях к минимальной комплектации автобусов будет способствовать развитию отечественной промышленности

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Эксперты транспортной отрасли поддержали внесенный в Госдуму законопроект об обязательном оснащении автобусов кондиционерами, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

В мае 2025 года Гусев инициировал проведение проверок работы системы кондиционирования воздуха в общественном транспорте, после чего в конце июля внес в Госдуму законопроект об обязательном оснащении автобусов, рассчитанных на 22 и более пассажиров, кондиционерами и обогревателями.

"Россоюзхолодпром" направил письмо в мою приемную о поддержке законопроекта. В обращении содержатся аналитические материалы, оценка экономического эффекта и предложения по дополнению законопроекта требованием о применении отечественных климатических систем. В условиях аномальных температур, особенно в южных регионах страны, комфорт и безопасность пассажиров становятся приоритетом", - сказал Гусев.

Он добавил, что, по словам советника председателя правления "Россоюзхолодпрома" Георгия Дзитовецкого, закрепление параметров микроклимата в требованиях к минимальной комплектации автобусов будет способствовать развитию отечественной промышленности: "При активном содействии Минпромторга, Минэкономразвития, ФТС и Минтранса России были достигнуты важные результаты. Кондиционеры для общественного транспорта уже выделили в отдельную подсубпозицию и разработали рекомендации для регионов по параметрам холодопроизводительности кондиционеров".

Также в поддержку законопроекта в рамках международного автобусного салона-выставки AutoBusExpo высказался руководитель аппарата Общественного совета при Минтрансе России Вячеслав Керов, который отметил его значимость для комфорта и безопасности пассажиров, а также для развития отечественной промышленности.