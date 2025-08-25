Как поясняется на онлайн-табло, причиной стало позднее прибытие самолетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Задержка более десяти рейсов на прилет и вылет произошла в аэропорту Сургута, крупнейшей воздушной гавани Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Нижневартовске, следует из онлайн-табло авиагаваней.

По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, в настоящее время задерживается отправка рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Екатеринбург, а также прибытие из Самары, Грозного, Екатеринбурга и Сочи.

В Нижневартовске задержаны рейсы из и в Санкт-Петербург, а также в Москву. Как поясняется на онлайн-табло, из-за позднего прибытия самолетов.

Время задержки рейсов колеблется от нескольких до порядка семи часов.