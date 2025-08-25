В Таврическом районе Омской области снизилось число подтопленных домов

Их количество сократилось с 38 до 16, сообщили в региональном ГУ МЧС

ОМСК, 25 августа. /ТАСС/. Число подтопленных из-за дождей частных домов в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС, снизилось за выходные с 38 до 16, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Количество подтопленных земельных участков увеличилось с 268 до 278.

"В результате прохождения осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 16 частных жилых домов и 278 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

22 августа сообщалось о 38 подтопленных домах и 268 участках. В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения, в которые переехали три человека. Пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

В главке также сообщили, что в Кировском округе Омска подтоплены шесть частных домов и шесть приусадебных участков.