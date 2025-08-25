В одном из камчатских вузов учебный год начнется в смешанном формате

Это связано с необходимостью завершения ремонта в здании учебного заведения, пострадавшем от землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Учебный год в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга стартует в смешанном формате из-за необходимости завершения ремонта в здании учебного заведения, пострадавшем от мощного землетрясения 30 июля. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Для первого курса студентов очного отделения и отделения СПО торжественное мероприятие 1 сентября и адаптационные мероприятия пройдут на внешних площадках и частично онлайн", - рассказали в университете.

Для студентов остальных курсов занятия будут организованы в онлайн-формате, а также частично на внешних площадках.

Смешанный формат будет действовать до 28 сентября. Занятия в очном режиме возобновятся с 29 сентября.

Также ранее сообщалось, что из-за необходимости провести ремонт зданий после землетрясения школьники из трех школ Елизовского округа временно будут переведены в другие учреждения.