Певица имела задолженность по коммунальным платежам, следует из судебных и других материалов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Исполнительное производство в отношении российской рок-исполнительницы Земфиры (внесена в РФ в реестр иноагентов) по неоплаченным коммунальным платежам закрыто после погашения задолженности. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что Земфира оплатила имеющуюся задолженность по неоплаченным коммунальным платежам. В связи с этим исполнительное производство закрыто.

В мае 2025 года приставам поступили материалы от одного из мировых судей Москвы, в которых указывалось, что Земфира не оплатила вовремя коммунальные платежи в размере более 2 900 рублей. На основании этих материалов было открыто исполнительное производство.

Минюст РФ включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.