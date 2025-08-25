На юге и в центре Хабаровского края пройдут дожди

На региона оказывают влияние активные фронтальные разделы циклона из Китая

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Циклон из Китая окажет влияние на погоду в Хабаровском крае, в южной и центральной части региона ожидаются дожди. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

"Циклон из Китая сейчас идет по Приморью. На Хабаровский край оказывают влияние активные фронтальные разделы. Завтра на юге и в центральной части региона ожидаются кратковременные дожди, по интенсивности они будут близки к сильным", - сказала Брынцева.

Затем два дня будут без осадков, а 29 августа вновь ожидаются дожди, но уже по всей территории, местами осадки будут сильными.

"Последний день лета обещает быть ясным, 1 сентября - без осадков, однако погода может быть неустойчивой", - сказала собеседница агентства.