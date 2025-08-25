В Новосибирской области суточная температура превысит норму на 3-4 градуса

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, небольшие дожди сохранятся по восточным районам области, температура воздуха в дневные часы вновь будет повышаться до плюс 22-27 градусов из-за смещения антициклона

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса в Новосибирской области в середине недели. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

"Ближе к середине недели будет происходить усиление влияния области повышенного атмосферного давления. А значит, днем будет постепенно все теплее. Средняя суточная температура в эти дни будет превышать норму на 3-4 градуса", - сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, в понедельник, 25 августа, небольшие дожди сохранятся по восточным районам области, температура воздуха в дневные часы вновь будет повышаться до плюс 22-27 градусов в результате смещения антициклона.