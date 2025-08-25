Курс разработали для обучения врачей навыкам операции, которая называется торакоскопическая радиочастотная аблация

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Обучающий курс для хирургов, как делать высокотехнологичную операцию на сердце при фибрилляции предсердий, разработали кардиохирурги в Архангельске. Заместитель главного врача Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич, кардиохирург Дмитрий Быстров рассказал ТАСС, что курс состоит из четырех ступеней: от теоретической части до самостоятельного проведения операции под контролем опытного хирурга.

"Курс разработан для обучения врачей навыкам операции, которая называется торакоскопическая радиочастотная аблация. Эта операция делается через проколы грудной клетки под видеоконтролем. Операция сложная, она новая для кардиохирургии. В Архангельске она появилась в 2017 году. И количество центров, которые выполняют эту операцию, оно немногочисленное, - сказал Быстров. - Мы прошли этап от единичных до регулярных массовых операций. Это примерно 80-100 операций в год, за семь лет порядка 400 операций. Этот опыт позволил нам разработать и тренажеры, и теоретическую часть, чтобы передать его коллегам, чтобы эта операция появилась не только в Архангельске, но и в других центрах по всей стране".

Фибрилляция предсердий - распространенная патология, ею страдает до 2% населения планеты. Число пациентов увеличивается с каждым годом из-за старения населения, врачи даже говорят об эпидемии этого заболевания. При фибрилляции предсердия начинают сокращаться хаотично и с большой частотой, гораздо быстрее, чем желудочки сердца. Приступ может пройти самостоятельно - это называют пароксизмальной формой. Но бывает, что такая аритмия длится долго, сама не заканчивается, что может вызвать инсульт или привести к развитию кардиомиопатии.

Для лечения врачи используют медикаментозное лечение, но оно не всегда может помочь, и тогда требуется операция. "Аритмия возникает в левом предсердии. Ее вызывает электрический источник, неправильный "водитель ритма", - пояснил собеседник агентства. - Создав специальные насечки, так называемый лабиринт насечек, мы блокируем источник, чтобы импульс запутывался и не проходил на сердце. Это сложная операция на работающем сердце. Все проводится под видеоконтролем, и любая неправильная манипуляция, неправильное распознавание, например, анатомической структуры сердца может привести к фатальной ошибке, к кровотечению. Буквально минута, и пациент может погибнуть".

Тренажер для операций на сердце

Первая ступень курса - это лекции, его врач может пройти дистанционно. На следующем этапе специалист учится в симуляционном классе. Здесь на специальных тренажерах отрабатываются навыки работы на сердце, например, вскрытия стенки перикарда или проведения инструментов, хирург контролирует свои действия на видеомониторе. На этом этапе сердце имитирует шарик с водой.

Дальше манипуляции отрабатываются на тренажере, который создал архангельский кардиохирург Роман Сорокин. Это свиное сердце, по размерам и строению они почти такое же как у человека, к нему подведена система приводов, которые заставляют его сокращаться. Таким образом, имитируется работа сердца, и на нем хирург отрабатывает резекцию ушка левого предсердия. На следующих этапах врач ассистирует на операциях, и затем уже может выполнить вмешательство самостоятельно под контролем опытного специалиста.

Курс, разработанный архангельскими кардиохирургами, прошли врачи из Сыктывкара, Вологды, Красноярска и Москвы.

Как отметили в больнице, тренажер для освоения кардиохирургических навыков и операций на работающем сердце позволяет ощутить реалистичность выполняемых манипуляций. Его можно использовать для отработки навыков и при других вмешательствах. Сейчас в Архангельске разрабатывают курсы для других операций, в частности, для мини-инвазивного коронарного шунтирования.