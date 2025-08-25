Как говорится в материалах уголовного дела, подсудимый состоит на учете в психоневрологическом диспансере

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит Мосгорсуд отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа бывшего начальника отдела информационной безопасности "Сбера", который в столице в 2024 году выбросил из окна жилого дома годовалого сына и супругу. Как говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, подсудимый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"На фоне больших нагрузок на работе [у подсудимого] случился нервный срыв, происходили панические атаки, последний [год перед трагедией] он не мог спать, стал бояться ходить на работу, был вымотан. В результате чего он дважды проходил лечение в психиатрическом учреждении. <…> Прошу освободить подсудимого от уголовной ответственности, признать его совершившим уголовно-наказуемое деяние и на основании судебно-медицинской экспертизы применить к нему принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в стационаре специализированного типа", - говорится в документах.

Кроме того, выступая в прениях сторон в Московском городском суде прокурор Людмила Баландина подчеркнула, что работавший до "Сбера" в Центральном банке мужчина не осознавал своих действий в момент совершения жестокой расправы над своей семьей. Вину подсудимый признает в полном объеме.

Трагический инцидент произошел в конце августа прошлого года. Около жилого дома на Красноказарменной улице были найдены тела женщины и младенца, погибших в результате падения с 16-го этажа. Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, их выбросил мужчина 1985 года рождения, он находился в неадекватном состоянии. После происшествия он заперся в квартире, отказался впустить стражей порядка и был задержан спецназом.

Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, срок неоднократно продевался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). За время предварительного следствия по делу эксперты установили, что мужчину необходимо отправить на принудительное лечение.