Работа над созданием изображения завершится до начала X Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Образы президента РФ Владимира Путина и амурского тигра станут центром композиции мурала на улице Басаргина во Владивостоке. Работа над созданием изображения завершится до начала X Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба городской администрации.

"27 августа в 13:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) во Владивостоке состоится торжественное открытие нового мурала, посвященного защите дикой природы. Монументальное произведение искусства появится рядом с домом №52 на улице Басаргина. Мурал станет ярким подарком Владивостоку в преддверии X Восточного экономического форума, подчеркнув значимость развития региона и его уникальный культурный код. В центре композиции - образ президента, соседствующий с амурским тигром, символизирующим мощь и величие российской природы, а также важность сохранения редких и исчезающих видов", - говорится в сообщении.

Мурал создается при поддержке АНО Центр "Амурский тигр". Автор работы - российский художник Филипп Дульмаченко из Санкт-Петербурга. "Идея возникла, можно сказать, спонтанно, но при этом органично сложилась в целостный художественный образ. Признаюсь, образ президента редко встречается в уличном искусстве, но в моей работе он символизирует собой государство и те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы", - обозначил Дульмаченко.

По словам художника, мурал должен привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра и в целом к вопросу бережного отношения к окружающей среде. "Искренне надеюсь, что мой мурал станет не просто ярким украшением города, но и вдохновит людей задуматься о своем месте в этом мире, о своей неразрывной связи с природой, о том, что каждый рассвет - это новая возможность для созидания, для движения вперед, для воплощения самых смелых и добрых замыслов", - добавил автор композиции.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.