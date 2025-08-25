Есть смысл ужесточить правила провоза аккумуляторов, так как стране важно беречь воздушные суда, заявил основатель портала FrequentFlyers.ru

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Есть смысл ужесточить в РФ правила перевозки пауэрбанков в самолетах для безопасности, стране особенно необходимо беречь воздушные суда. Таким мнением поделился с ТАСС основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

"Правила ужесточить есть смысл, потому что пауэрбанки действительно опасны, а самолеты нам особенно нужно беречь", - рассказал он.

Что касается нынешних правил перевозки пауэрбанков в самолетах в России, эксперт разъяснил, что в настоящее время в багаже их провозить запрещено, а в ручной клади - можно везти внешние аккумуляторы емкостью до 27 тыс. мАч в пересчете на аккумулятор с номинальным напряжением 3,7В.

"Практика иностранных коллег такова, что кто-то вводит запреты на провоз, который трудно контролировать, а кто-то на использование на борту - контролировать чуть легче, но тоже проблематично. На уровне авиавластей целой страны полных запретов нет нигде, есть ограничения емкости, но именно полный запрет с изъятием пауэрбанков на предполетном досмотре, стал бы решением проблемы, все остальное - полумеры", - пояснил эксперт.

При этом Шатилин отметил, что мера с полным запретом перевозки пауэрбанков "была бы непопулярной". "Но с другой стороны, никто же не расстраивается, что нельзя брать в самолет аэрозольные баллоны или охотничьи ножи", - добавил он.

Кроме того, эксперт заострил внимание на том, что в настоящее время запреты вводятся в основном азиатскими авиакомпаниями. "В Азии сильно развита культура и инфраструктура проката пауэрбанков, поэтому там запрет не является проблемой вообще. У нас тоже есть прокаты в аэропортах, но в недостаточном количестве", - уточнил он.