Решение о формате Дня знаний руководство школ будет принимать в зависимости от погоды

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Ограничений в связи с особыми мерами безопасности для проведения школьных линеек в Новосибирске 1 сентября на улице нет. Решение о формате Дня знаний руководство школ будет принимать в зависимости от погоды, сообщили ТАСС в мэрии города.

Ранее сообщалось, что власти ряда регионов России не исключают отказа от проведения линеек 1 сентября на открытом воздухе.

"Каких-либо ограничений для проведения общешкольных линеек на открытом воздухе не установлено", - сообщили в мэрии города.

В муниципалитете уточнили, что образовательные организации готовят два сценария проведения Дня знаний. Формат на улице или в помещении будет зависеть от метеорологических условий: температуры и влажности воздуха.

Как сообщал ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, за парты в городе с началом учебного года сядут более 200 тысяч школьников, около 20 тысяч из них - первоклассники. Запись в первые классы продолжается до 5 сентября.