Им помогут восстановить документы и оформить положенные выплаты, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Восемь жителей Суджи и Суджанского района Курской области, которые были возвращены с территории Украины, прибыли в Курск. Соцработники помогут им восстановить документы и оформить положенные выплаты, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Восемь человек, возвращенные в результате переговорного процесса, прибыли в Курск! <…> Всех вернувшихся людей повторно осмотрят врачи, после к работе приступят соцработники: помогут с восстановлением документов и оформлением всех положенных выплат, в том числе - президентских по 65 тыс. рублей", - написал он.

По словам Хинштейна, ночью специалисты одного из ПВР и волонтеры помогли жителям с размещением. "Среди приехавших - трое мужчин и четверо женщин. Всем от 64 до 75 лет, они из Суджанского района и города Суджи. Двоих уже забирают родственники, остальных обеспечим спальными местами, едой, вещами первой необходимости, одеждой" - пояснил Хинштейн.