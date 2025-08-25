По данным издания, большинство респондентов назвали мировоззрение и духовные ценности особенностями русских

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более трети опрошенных россиян (39%) назвали русских людей особым народом, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на опрос аналитического центра ВЦИОМ.

По данным издания, особенностями русских являются мировоззрение и духовные ценности (22% опрошенных), душевность (15%), богатая культура (12%), православие (12%), патриотизм (11%), сострадание (8%) и другие качества.

Чаще всего сторонниками идеи об особенности русских людей становились россияне в возрасте от 45 до 60 и старше 60 лет, по 45% в каждой группе. При этом среди респондентов возрастом 18-24 года подавляющее большинство считает, что русские не отличаются от других народов (77%)

Телефонный опрос аналитического центра ВЦИОМ проводился среди 1 600 совершеннолетних россиян в мае.