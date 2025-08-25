В Оймяконском районе Якутии остаются подтопленными 10 дворовых территорий

Уровень воды продолжает снижаться и уже опустился ниже критической отметки, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Подтопления фиксируются на 10 дворовых территориях в Оймяконском районе Якутии, где с прошлой недели наблюдают повышение уровней воды на реке Индигирке. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

"Уровень воды в селе Оймякон продолжает снижаться и уже опустился ниже критической отметки. На сегодняшнее утро уровень воды у населенного пункта составляет 457 см, что на 23 см ниже опасного значения - 480 см. Сейчас в селе остаются подтопленными 10 дворов, а в селах Берег-Юрдя и Хара-Тумул подтопленных дворов и жилых домов не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.

Восстановительные работы продолжаются. Пострадавшим от паводка перечислено 39,2 млн рублей финансовой помощи, поддержку получили 1 556 человек. "Также важно, что дети, которые были временно размещены в Якутске из-за паводка, скоро вернутся домой к началу учебного года. Сделаем все, чтобы они сели за парты вовремя и в безопасных условиях", - отметил он.

Кроме того, вследствие повышения уровней воды на реке Колыме часть взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка подтоплена. Как отметили в авиакомпании "Полярные авиалинии", будут организованы стыковочные рейсы в Зырянку 26 и 30 августа по маршруту Якутск - Среднеколымск - Зырянка. Пассажиры будут следовать из Якутска на самолете Ан-24 до Среднеколымска, где предусмотрена пересадка на вертолет Ми-8 до конечного пункта маршрута. Перевозка в обратном направлении будет организована аналогичным образом.

В начале июля обильные осадки на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, повреждены 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды. На прошлой неделе сильные дожди, прошедшие в восточных районах, снова привели к повышению уровня воды на реке Индигирке.