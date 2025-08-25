Как сообщили в краевом Минздраве, девочка проглотила их во время прогулки в садике

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Медики во Владивостоке извлекли четыре камня из дыхательных путей четырехлетней девочки, которая наелась камней во время прогулки в детском саду. Об этом сообщается на странице ВКонтакте регионального министерства здравоохранения.

"Врачи Краевой детской клинической больницы №1 провели уникальную операцию и извлекли сразу несколько камней из дыхательных путей маленькой пациентки. Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребенка появился кашель, и его доставили в больницу.

Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук сначала обнаружили в трахее и успешно удалили один камень. При дополнительном обследовании оказалось, что в дыхательных путях находится еще три мелких камня. "Камни были настолько мелкие и гладкие, что захватить их инструментами было непросто, но мы справились", - отметил завотделением.

После операции девочка оставалась под наблюдением хирурга и вскоре была выписана домой.