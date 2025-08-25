Причины задержки не уточняются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Вылет самолета египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines из аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург) в Шарм-эш-Шейх (Египет) задержан почти на девять часов. Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта.

По расписанию вылет был запланирован на 05:35 (03:35 мск), а прилет - на 07:35 мск. По данным на сайте аэропорта "Кольцово", сейчас вылет планируется в 14:25 (12:25 мск).

С чем связана задержка рейса, не поясняется. Полет планировалось выполнить на самолете A-321.