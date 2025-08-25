Центром фестиваля стали домики ресторанного дворика, где посетители могли попробовать блюда и продукты со всей страны

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Посетителями фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ стали более 1,5 млн человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На ВДНХ с 14 по 24 августа прошел четвертый гастрономический фестиваль "Вкусы России" в рамках проекта "Лето в Москве". Он стал одним из ключевых событий летнего сезона в столице и собрал более 1,5 миллиона посетителей. В мероприятии приняло участие 75 субъектов Российской Федерации, представивших свою кулинарную культуру, региональные бренды и современные гастрономические решения", - говорится в сообщении.

Центром фестиваля стали домики ресторанного дворика, где посетители могли попробовать блюда и продукты со всей страны. Также во время фестиваля работала ярмарка с товарами от производителей из 75 регионов России. Всего на ярмарке и в ресторанном дворике было представлено свыше пяти тысяч блюд и продуктов.

В ходе фестиваля для гостей выступили фольклорные коллективы. На сцене прозвучали казачьи песни, уральские и опольские напевы, а также выступления чувашских и башкирских вокальных ансамблей, липецких хоров. Кроме музыкальной части, на сцене прошли кулинарные соревнования шеф-поваров и селебрити "Битва на кухне".

"Вкусы России" - часть программы по продвижению локальных товаров и поддержку местных производителей. Ее создало Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по поручению Президента России в 2020 году. Фестиваль стал одним из ключевых событий городского проекта "Лето в Москве", в рамках которого проходят различные фестивали, концерты, иммерсивные постановки, гастрономические мастер-классы.