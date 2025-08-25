Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что по поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники киберполиции пресекли работу одного из крупнейших в российском сегменте интернета информационных ресурсов, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных россиян, задержаны предполагаемый организатор преступной деятельности и его сообщник. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющимся данным, указанный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денежных средств населения", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что по поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей. Доступ к ресурсу осуществлялся посредством специализированной программной оболочки через веб-форму или интерфейс АPI. Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента, нередко она превышала 1 млн рублей в месяц.

По словам представителя ведомства, из-за высокой цены подписки на сервис доступ к нему зачастую перепродавался клиентами через объявления в специализированных Telegram-каналах и на форумах в даркнете, что дополнительно создавало угрозу распространения персональных данных россиян неограниченному кругу лиц. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело (ст. 272.1 УК РФ). "Оперативниками УБК МВД России совместно с коллегами из столицы и ФСБ России на территории Московского региона задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса", - добавила Волк.

В ходе обысков изъяты средства связи и компьютерная техника, договорная и бухгалтерская документация, а также серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт. В настоящее время владельцу сервиса и главному техническому администратору предъявлены обвинения, они арестованы. Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено.

Задокументировано, что поступления денежных средств только по двум счетам подконтрольных злоумышленникам юридических лиц с декабря 2024 года превышают 606 млн рублей. Проверяется информация о более чем 2 тыс. пользователей сервиса. Cовместно с ФСБ России приняты меры к установлению возможных соучастников из числа иностранных граждан и спецслужб, а также устранению выявленных угроз разглашения охраняемых законом данных граждан РФ. "Проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение противоправной деятельности иных крупных участников теневого рынка персональных данных, продолжается", - подытожила представитель МВД.