МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международные соревнования подразделений специального назначения прошли в Екатеринбурге. В них участвовали команды из пяти стран, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Пятые соревнования подразделений специального назначения "Вызов", в которых приняли участие подразделения специального назначения силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, завершились на полигоне "Свердловский" ЦВО. Они прошли под руководством Федерации практической стрельбы (ФПС) России", - сказано в сообщении.

В завершении соревнований замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров наградил победителей и призеров. По итогам четырех соревновательных дней среди подразделений Министерства обороны РФ первое место заняла команда 201-й военной базы ЦВО, среди российских силовых подразделений специального назначения лучший результат показала команда Росгвардии "Гридень". Победителем соревнования в общем зачете среди иностранных команд и команд спортивно-стрелковых клубов стала команда "Архангел Михаил-1".

В ходе соревнований проверялись физические и специальные навыки участников, а также командное взаимодействие. Судьи определили сильнейших во владении несколькими видами оружия - автомат, пистолет, гладкоствольное ружье и снайперская винтовка. Всего участники выполнили семь соревновательных упражнений "штурм" и "освобождение", "башня" и "засада", "эвакуация", "захват" и "полоса препятствий". В пятом "Вызове" приняли участие 38 команд из 5 стран.

В этом году зрителями "Вызова" стали более 5 тысяч человек. Для их удобства на площадке соревнований были развернуты экраны с трансляцией, организована работа более десятка интерактивных площадок с играми, мастер-классами, спортивными, творческими и патриотическими активностями, а также бесплатные автобусы, на которых можно было добраться к месту проведения соревнований и обратно.