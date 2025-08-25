Он участвовал в Сталинградской битве, дошел до Праги и Берлина

ДУШАНБЕ, 25 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим (Каримов), проживавший в городе Гиссаре недалеко от Душанбе, умер 24 августа в результате болезни на 114-м году жизни. Об этом сообщили власти Гиссара.

В сообщении на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) говорится, что Каримов родился в 1912 году, с 1935 по 1942 год работал школьным учителем. В 1942 году его призвали на фронт, он участвовал в Сталинградской битве. Служил в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта, с боями дошел до Праги и Берлина.

После войны Каримов вернулся в Таджикистан, где продолжил работать учителем, а затем стал председателем колхоза. Он был награжден орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.

Вклад Таджикистана в Победу

В Таджикистане проживают 13 участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в республике осталось около 120 тружеников тыла.

В годы войны из Таджикистана в Красную армию призвали более 300 тыс. человек, с фронта не вернулись свыше 90 тыс. жителей республики. По информации совета ветеранов войны и труда республики, 56 тыс. таджикистанцев за проявленную храбрость и боевые заслуги были награждены орденами и медалями СССР, 56 жителей республики стали Героями Советского Союза и 21 человек является полным кавалером ордена Славы.

Согласно официальным данным, в годы Великой Отечественной войны из районов Советского Союза, затронутых боевыми действиями, в Таджикистан эвакуировали около 100 тыс. человек. Кроме того, в этот период в республике действовали 29 военных госпиталей. Более 100 тыс. человек прошли там лечение и вернулись на фронт.