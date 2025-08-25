Для решения проблемы на заправках региона число бензовозов увеличили вдвое - с 30 до 60 штук

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация с нехваткой топлива на автозаправочных станциях в Приморском крае стабилизировалась. Министерство энергетики края держит ситуацию на контроле, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в министерстве энергетики Приморья рассказали, что для решения проблемы с нехваткой топлива на заправках число бензовозов в регионе увеличили вдвое - с 30 до 60 штук.

"Министерство энергетики края ведет постоянный мониторинг ситуации с топливом на заправочных станциях Приморья. Мы также попросили коллег обратить особенное внимание на те направления, где наблюдались длительные перебои с поставками. Ситуация постепенно стабилизируется. Сегодня нет оснований для дефицита топлива. В регионе есть необходимый запас", - передает пресс-служба слова специалистов Минэнерго Приморского края.

В минэнерго Приморья ранее отмечали, что основной причиной стал рост спроса, связанный с высоким туристическим сезоном - в сравнении с августом прошлого года число туристов увеличилось на 30%. Соответственно, нагрузка на АЗС тоже выросла.