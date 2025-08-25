Из присланных работ редакция формирует шорт-лист, из которого жюри выбирает по одному победителю в каждой из номинаций

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Телеканал "Моя Планета" запускает с 25 августа фотоконкурс "Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия", сообщили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение". Заявки принимаются до 5 октября.

"На конкурс принимаются фотографии, которые были сделаны в России и по всему миру. Это может быть целая серия, отражающая историю одного путешествия и образующая сюжетную линию, или отдельные фотоснимки завораживающих природных пейзажей, удивительных ландшафтов, природных явлений и чудес, фотографии гор, вулканов, рек, озер, флоры и фауны, а также уникальные кадры, раскрывающие особенности культуры и традиций народов мира", - отметили в пресс-службе.

Конкурс имеет три номинации: "Природа" - изображения живой природы, фотографии зверей, птиц и рыб в их естественной среде обитания, природных явлений, "Люди" - фотографии, раскрывающие особенности культуры и традиции народов мира, и "Путешествия" - серия фотографий (от трех до восьми), раскрывающая историю путешествия или отдельного запоминающегося момента из него, образующая сюжетную линию (туристический репортаж).

Из присланных работ редакция формирует шорт-лист, из которого жюри выбирает по одному победителю в каждой из номинаций. Параллельно с 13 по 26 октября пройдет народное онлайн-голосование, где пользователи могут выбрать одного победителя из всех работ. Результаты фотоконкурса будут объявлены 1 ноября, в день рождения телеканала "Моя Планета".

Победителей конкурса ждут денежные призы. Автор лучшей фотографии в каждой из трех номинаций получит 50 тысяч рублей. Лауреата зрительского онлайн-голосования, набравшего больше всего голосов, также ожидает денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на сайте телеканала

Партнерами фотоконкурса являются Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Департамент туризма города Москвы, АНО "Национальные приоритеты", АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений", информационное агентство России ТАСС, ВДНХ, премия "Комсомольской правды" "Маршрут построен".