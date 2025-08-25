По данным опроса, каждый пятый готов платить более 20 тыс. рублей ежемесячно

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сумма, которую родители в России готовы тратить на дополнительные занятия детей, в среднем составляет 11,3 тыс. руб. в месяц. При этом более трети рассчитывают на бюджет от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а почти каждый пятый готов платить более 20 тыс. руб. в месяц, следует из опроса "Авито. Услуги", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Результаты опроса показали, что средний бюджет семьи на репетиторов и кружки составляет 11,3 тыс. руб. в месяц, еще 34% родителей закладывают на занятия от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц, почти столько же - до 5 тыс., 17% готовы потратить до 20 тыс., а 14% родителей не против потратить больше этой суммы", - говорится в итогах опроса.

Аналитики также отметили, что инициаторами дополнительных занятий все чаще становятся сами дети - каждый четвертый школьник (25%) самостоятельно выбирает курсы или кружки, а в 41% семей решение принимается совместно с ребенком. Наиболее популярными направлениями являются спортивные секции - их посещают дети 48% опрошенных родителей. На втором месте - творческие курсы: музыку, танцы, рисование и актерское мастерство осваивают 39% детей. Иностранные языки выбирают 31% семей, а математику - 23%. Интерес к финансовой и цифровой грамотности демонстрируют 18% семей, а к программированию и IT 16% школьников - направления постепенно догоняют по популярности классические предметы.

В результатах исследования также сказано, что более 50% детей посещают дополнительные занятия 1-2 раза в неделю, но у каждого пятого расписание включает сразу 3-4 кружка. У 5% школьников нагрузка сопоставима с рабочей неделей - не менее пяти занятий. Эти данные свидетельствуют о том, что россияне все чаще рассматривают дополнительные занятия как необходимую часть учебного процесса.

Кроме того, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ становится одной из основных причин обращения к репетиторам: каждый третий родитель уже запланировал занятия для своего ребенка. Из них у 12% родителей дети начали занятия этим летом, 22% записали детей, но еще не приступили, а 24% отложили подготовку ближе к экзаменам.

"Несмотря на то что многие родители по-прежнему обращаются к педагогам через личные рекомендации (62%), все больше семей переходят в цифровое пространство: каждый третий (32%) уже находит курсы и репетиторов на онлайн-платформах объявлений. При выборе репетиторов и дополнительных занятий родители акцентируют внимание на профессионализме педагога (54%), удобном формате и графике занятий (52%), а также стоимости (39%). Для 20% родителей решающую роль играют реальные отзывы и рейтинги на цифровых платформах", - сказано в итогах исследования.