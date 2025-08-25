Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Калужской области при участии Информационного агентства России ТАСС

В Калуге на площадке Федерального технопарка профессионального образования проходит церемония открытия деловой программы финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - форума среднего профессионального образования "СПО - локомотив экономики страны".

Модератором пленарного заседания выступает журналист, ведущий телеканала "Россия 24", ведущий новостей телеканала "Россия 24", заместитель директора Первой академии медиа РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Общественного совета Министерства просвещения Российской Федерации Роман Плюсов.

На повестке - самые актуальные вопросы: