В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов

Рейсы задерживаются как на прилет, так и на вылет

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Более 20 самолетов задерживаются на вылет и посадку в международном аэропорту Казани. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, задерживается прибытие рейсов из Барнаула, Горно-Алтайска, Худжанда, Москвы, Саньи, Махачкалы, Калининграда, а также двух рейсов из Сочи и трех из Санкт-Петербурга. Кроме того, задерживается вылет двух самолетов в Сочи, трех в Санкт-Петербург и по одному в Махачкалу, Москву, Калининград, Санью, Минеральные Воды. Задержки составляют от сорока минут до шести часов.

Ранее в Росавиации сообщили, что в субботу около 19:00 мск в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты около 06:00 мск в воскресенье.