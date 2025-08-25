В самарском аэропорту задерживается вылет шести рейсов

Накануне вводились ограничения работы аэропортов в ряде регионов России

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Вылет шести рейсов задерживается в самарском аэропорту Курумоч, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживается вылет самолетов авиакомпаний Smartavia в Санкт-Петербург, Ural Airlines в Сочи, Red Wings в Нижний Новгород и Тюмень, "Россия" в Ереван и Сочи. Время задержки составляет от 1 часа 25 минут на вылет в Ереван (вылет перенесен с 17:10 (16:10 мск) на 18:35 (17:35 мск) до 5 часов 30 минут на вылет в Сочи для рейса компании "Россия" (перенос с 16:45 (15:45 мск) на 22:15 (21:15 мск).

Накануне вводились ограничения работы аэропортов в ряде регионов России, сообщали в Росавиации.