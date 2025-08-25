На Урале прогнозируют погоду до плюс 31 градуса

В Свердловской области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Воздух прогреется до плюс 31 градуса в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в течение предстоящей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области с 25 по 31 августа] переменная облачность, местами в горах небольшие дожди, возможны грозы. Ночью плюс 13 - плюс 18 градусов, днем - плюс 26 - плюс 31 градус, порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь, грозу, туман, порывы ветра до 14 м/с. Ночью в регионе ожидается до плюс 18 градусов, днем потеплеет до плюс 28 градусов. В Курганской области - переменная облачность и порывы ветра до 10 м/с. Ночью в регионе температура воздуха достигнет плюс 16 градусов, днем - плюс 30 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами гроза и туман. Ночью столбики термометров достигнут плюс 16 градусов, днем - плюс 28 градусов, порывы ветра составят 11 м/с. В Югре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, порывы ветра до 14 м/с. Ночью в регионе ожидается температура до плюс 16 градусов, днем - до плюс 25 градусов, местами - до плюс 30 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе - переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и туман, порывы ветра достигнут 11 м/с. Ночью температура воздуха составит до плюс 15 градусов, днем - до плюс 25 градусов, местами до плюс 27 градусов.