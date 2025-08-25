Дни открытых дверей стартовали в 51 обновленной школе, посетить их можно будет до 30 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дни открытых дверей стартовали в 51 обновленной столичной школе, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Чтобы жители столицы лично могли оценить все преобразования, мы запустили уникальные экскурсии в 51 обновленной школе для всех желающих. Посетить их можно будет до 30 августа. Гости своими глазами увидят, как теперь выглядят учебные кабинеты, лаборатории, медиатеки, спортзалы, зоны отдыха и обновленные пришкольные территории", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что посетителей также ждут лекции психологов и спортивные мастер-классы. "На сегодняшний день на экскурсии зарегистрировались уже более 100 тыс. москвичей", - добавила Ракова.

Уточняется, что экскурсии проходят с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу - с 10:00 до 16:00. Помимо экскурсий, для участников подготовили специальную программу, так, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках учителя физкультуры проведут тренировки. Гости смогут оценить покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование - от гимнастических снарядов до степ-платформ.

Программа мэра Москвы "Моя школа", в рамках которой образовательные пространства делают современными и технологичными, была запущена в 2024 году. В этом году ко Дню знаний в столице откроют 51 обновленный учебный корпус.