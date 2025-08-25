Отдельно врио губернатора региона поручил изучить ситуацию в "Курской фармации", которая находится в госсобственности

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства поручил провести анализ работы региональной сети аптек.

"Отдельно хотел, чтобы мы с вами подробно проанализировали ситуацию вокруг "Курской фармации". Эта структура была выкуплена ранее, сегодня она находится в собственности Курской области. И, учитывая то, что мы с вами наводим порядок в части обеспечения льготными лекарствами наших граждан, считаю, что надо детально разобраться, какую роль во всей этой работе занимает "Курская фармация", - сказал он.

Отмечается, что министерство финансов и бюджетного контроля региона вышло на проверку финансового состояния организации в исполнении региональной субсидии на сумму более 65 млн рублей.