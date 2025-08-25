В Москве копии документов из ЕГРН запрашивали в 2,5 раза чаще с начала года

Правоустанавливающие документы нужны собственнику для проведения сделок: это все виды договоров, в том числе купли-продажи, мены, долевого участия или дарения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 95 тыс. копий правоустанавливающих документов на недвижимость выдано из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Москве за январь-июль 2025 года - в этот период их запрашивали в 2,5 раза чаще относительно первых семи месяцев прошлого года - 38,3 тыс. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"За семь месяцев 2025 года из ЕГРН заявителям выдано более 95 тысяч копий правоустанавливающих документов на недвижимость. Такие документы запрашивали в 2,5 раза чаще относительно аналогичных показателей прошлого года (38,3 тысячи в январе-июле 2024 года)" - отмечается в сообщении.

По словам заместителя руководителя Росреестра по Москве Елены Юровой, правоустанавливающие документы нужны собственнику для проведения сделок: это все виды договоров, в том числе купли-продажи, мены, долевого участия или дарения. "В случае утраты таких бумаг заявитель может обратиться в столичный филиал ППК "Роскадастр" и получить необходимые документы в виде официальных копий", - приводятся в сообщении ее слова.

Документы, ставшие основанием для постановки на учет и регистрацию и внесение записи в ЕГРН хранятся в оцифрованном виде в электронном архиве ППК "Роскадастр".

Потеря правоустанавливающих документов может создать собственнику сложности при проведении операций с недвижимостью, добавила заместитель директора филиала ППК "Роскадастр" по Москве Александра Смирнова. Но их почти всегда можно восстановить, заказав необходимые копии из архива филиала "Роскадастр". Копии выдаются ограниченному кругу лиц - правообладателям или их законным представителям, физическим и юридическим лицам по доверенности законного представителя.