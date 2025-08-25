В калининградском аэропорту Храброво задерживаются 26 рейсов

Еще два рейса отменены

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. На прилет в калининградском международном аэропорту Храброво задерживаются 26 авиарейсов, еще два рейса отменены, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Задерживаются на прилет 13 авиарейсов, соответственно столько же задерживаются на вылет. Это - Саратов, Санкт-Петербург, Москва, Казань", - рассказала представитель пресс-службы. Два рейса - на Казань и Санкт-Петербург отменены по решению авиакомпании, добавила собеседница.

По словам представительницы Храброво, в расписание калининградского аэропорта внесла коррективы ночная непогода с грозами и ливнями в районе авиаузла. "Наложились стихия и временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, что и привело к коррективам в расписании прилетов и вылетов авиалайнеров. Отправка бортов осуществляется с учетом задержек из-за неблагоприятных погодных условий ночью", - отметила она.

Собеседница подчеркнула, что аэропорт Храброво "работает в обычном режиме, скоплений пассажиров в аэровокзале не наблюдается".

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье, 24 августа, задержка на прилет в Храброво достигала 30 авиарейсов, отменены были восемь рейсов.