В этих регионах дети нуждаются в особенной заботе, считает премьер-министр

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с особым вниманием контролировать организацию оздоровления детей в приграничных регионах.

"Следует и дальше контролировать, как организовано оздоровление детишек на приграничных территориях. В новых регионах детки нуждаются в особенной заботе. Более внимательно нужно посмотреть на эти вопросы", - сказал председатель правительства, обращаясь к своему заместителю Дмитрию Чернышенко.

Мишустин добавил, что с учетом проделанной работы очень важно подготовиться к следующему сезону, сделать соответствующее планирование совместно с регионами. "Очевидно, что, когда миллионы детишек приезжают в лагеря, это требует в том числе и такого рачительного отношения к бюджетам, к лимитам бюджетных обязательств. Если необходимо, надо и помочь регионам в этом планировании", - отметил премьер.