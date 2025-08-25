В РФ более 4,5 млн детей уже отдохнули в 40 тыс. лагерях этим летом

Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число детей, отдохнувших в детских лагерях разного типа в России, в 2025 году уже превысило 4,5 млн. При этом на территории страны действовало около 40 тыс. организаций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Всего этим летом по всей стране работали порядка 40 тыс. детских лагерей разных типов. Там отдохнули более 4,5 млн ребят", - сказал он в рамках доклада о промежуточных итогах летней оздоровительной кампании 2025 года на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко также отметил, что особую поддержку получили 180 тыс. детей участников специальной военной операции и 85 тыс. школьников из Донбасса и Новороссии. По его словам, только регионы-шефы приняли более 15 тыс. юных жителей Донбасса и новых областей, подарив им возможность отдохнуть безопасно и с комфортом.

"В приграничных территориях Белгородской и Курской областей за лето оздоровились почти 90 тыс. человек. На организацию отдыха детей Белгородской области из резервного фонда правительства выделено более одного млрд рублей", - добавил вице-премьер.