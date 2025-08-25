Ажиотажный спрос на топливо возник на в минувшие выходные, при этом его запас находится на достаточном уровне, отметил Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на топливо возник на Камчатке в минувшие выходные, при этом запас топлива находится на достаточном уровне. Глава региона Владимир Солодов поручил обеспечить ритмичные поставки и прозрачное информирование населения, сообщается на сайте краевого правительства.

"На Камчатке объемы топлива достаточны, при этом ажиотажный спрос в выходные приводил к локальным перебоям. Я прошу отработать с ННК, чтобы у нас были ритмичные поставки на заправки и везде топливо было в наличии, потому что это гарантия предотвращения очередного ажиотажа. Мы находимся в лучшем положении, чем некоторые другие регионы России. Если возникает ситуация, когда на конкретной заправке нет топлива, необходимо, чтобы немедленно предоставлялась информация с датой и примерным временем его появления, а также о ближайшей заправке сети с указанием марок имеющегося топлива", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Антон Сидельников, сообщил, что в регионе нет дефицита топлива.