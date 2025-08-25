На протяжении пяти дней участники хакатона продумывали и создавали урбан-заповедник, улицу-трансформер, живой фасад, креативную платформу и гастрономический кластер

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Проект создания гастрономического кластера "Вкусбасс" стал лучшей архитектурной концепцией очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона "Города" в Кемерове. Он станет одним из проектов будущего креативного квартала "Город талантов" в Кемерове, сообщили ТАСС в АНО "Креативная экономика".

На протяжении пяти дней участники хакатона продумывали и создавали урбан-заповедник, улицу-трансформер, живой фасад, креативную платформу и гастрономический кластер. Победивший проект гастрономического кластера "Вкусбасс" направлен на сохранение сибирской идентичности и развитие гастрономической культуры, а также выполняет функции не только фудкорта и ресторана, но и места семейного отдыха, кулинарной школы, фермерского рынка.

"Ребята получили уникальный исходный материал: столица Кузбасса с его мощной историей и особым менталитетом, Креативный квартал "Город талантов" - с его принципиально новым взглядом на функции городского пространства и высокой степенью готовности к реализации. В Кемерове мы опробовали новый для хакатона формат спецпроекта, и он во всех отношениях удался", - сказал руководитель всероссийского урбанистического хакатона "Города" Михаил Астанин.

Заместитель председателя правительства Кемеровской области - министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева отметила, что участники в представленных проектах увидела и решают и стратегические задачи, и национальные цели. Глава Кемерова Дмитрий Анисимов добавил, что подобный формат полезен как для участников, так и для развития города.

О хакатоне

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" - крупнейшая конкурсная и образовательная платформа для молодых архитекторов и урбанистов, специалистов по созданию концепций городских пространств и объектов, комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО "Креативная экономика" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В этом году на участие в хакатоне поступило рекордное количество заявок: свыше 400 из 52 регионов, впервые поступили заявки от зарубежных участников. Очный этап хакатона в Кемерове проходил 20-25 августа на площадке филиала Российского государственного института сценических искусств.

