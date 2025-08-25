Зимой 2024 года доля тех, кто был настроен против ТЦК, составляла 52%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Две трети украинцев не одобряют работу территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК, аналог военкомата), лишь 5% граждан точно поддерживают их деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, 68% респондентов не одобряют работу военкоматов, из них 43% опрошенных настроены в этом вопросе категорически, остальные 25% скорее не поддерживают. При этом еще в феврале 2024 года доля украинцев, не одобряющих ТЦК, суммарно составляла 52%.

Опрос проводился с 22 по 27 июля среди респондентов старше 18 лет, в нем приняли участие 2,4 тыс. украинцев. Статистическая погрешность не превышает 2,0 %.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В местных соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. При этом власти Украины не раз признавали, что сотрудники военкоматов часто превышают свои должностные полномочия, прибегая к насилию над мобилизованными и просто неравнодушными гражданами, которые пытаются дать отпор.