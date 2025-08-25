Торжественное открытие школы состоится 1 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Общеобразовательную школу построили и ввели в эксплуатацию в жилом комплексе "Прибрежный парк" в Домодедове, она рассчитана на более чем 1,6 тыс. учеников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"В жилом комплексе "Прибрежный парк" построена общеобразовательная школа на 1 650 мест. Министерством жилищной политики Московской области группе "Самолет" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас ведутся финальные подготовительные работы к открытию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что торжественное открытие школы состоится 1 сентября. Она станет крупнейшим объектом инфраструктуры жилого комплекса и обеспечит рабочими местами около 130 человек.

Как рассказали в министерстве, в трехэтажном здании общей площадью почти 21 тыс. кв. м смогут одновременно учиться 66 классов по 25 человек. Для обучения предусмотрены универсальные и специализированные классы с лабораториями, помещения для продленки, кабинет кулинарии, мастерская для работы по дереву и металлу со столярным оборудованием и помещение по обработке ткани с машинками для шитья и примерочными. Также в школе имеются библиотечный центр, актовый зал и спортивный блок.